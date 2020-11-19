Вячеслав Малафеев: Слишком преждевременно просить Черчесова уйти в отставку

– Мне кажется, просить Черчесова уйти в отставку – слишком преждевременно. Понятно, что команда иногда проваливается, если продолжается череда неудач. Не думаю, что смена тренера даст положительный эффект. Я бы все же поддержал Черчесова и дал время разобраться, сделать правильные выводы. В этом случае результат не заставит себя долго ждать, – цитирует Малафеева Sport24.

57-летний специалист возглавил сборную России 11 августа 2016 года. Под его руководством команда приняла участие в 49 матчах, одержала 21 победу, десять раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений. Его контракт истекает в декабре 2022-го.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций подопечные Черчесова набрали восемь очков и заняли второе место в турнирной таблице своей группы, уступив лидерство Венгрии в шестом туре.