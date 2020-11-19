«Манчестер Сити» продлил контракт с Гвардиолой до лета 2023 года

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила о подписании нового контракта с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

По информации источника, 49-летний специалист останется в команде до 30 июня 2023 года.

Напомним, что Гвардиола возглавляет «Сити» с июля 2016-го. Под его руководством клуб стал обладателем восьми трофеев, в том числе дважды побеждал в чемпионате Англии.

При испанце «Манчестер Сити» принял участие в 245 матчах, одержал 181 победу, 28 раз сыграл вничью и потерпел 36 поражений.