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19 ноября 16:09

«Манчестер Сити» продлил контракт с Гвардиолой до лета 2023 года

Под руководством испанского наставника «горожане» завоевали восемь трофеев.

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила о подписании нового контракта с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

По информации источника, 49-летний специалист останется в команде до 30 июня 2023 года.

Напомним, что Гвардиола возглавляет «Сити» с июля 2016-го. Под его руководством клуб стал обладателем восьми трофеев, в том числе дважды побеждал в чемпионате Англии.

При испанце «Манчестер Сити» принял участие в 245 матчах, одержал 181 победу, 28 раз сыграл вничью и потерпел 36 поражений.

источник: ФК «Манчестер Сити»
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