В сборной России прокомментировали травмы Джикии, Дивеева и Соболева

Как говорится в сообщении, что у 21-летнего Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Сегодня он пройдет дообследование в расположении ЦСКА.

Что касается 26-летнего Джикии, то футболист «Спартака» в конце вчерашнего матча почувствовал дискомфорт в мышцах бедра. Сегодня он также пройдет дополнительное обследование.

23-летний Соболев не принял участие в игре из-за возникшей блокады коленного сустава. В настоящее время нападающий не испытывает лимитирующего дискомфорта.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций подопечные Черчесова набрали восемь очков и заняли второе место в турнирной таблице своей группы, уступив лидерство Венгрии в шестом туре.

1️⃣ У Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Сегодня он пройдёт дообследование в расположении клуба, после которого медицинский штаб ЦСКА примет решение о тактике и сроках лечения игрока. — Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2020

2️⃣ Георгий Джикия в конце матча почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, он также сегодня должен пройти обследование. Надеемся, что ничего серьёзного у защитника выявлено не будет, тем более, что Джикия с капитанской повязкой доиграл матч до последней секунды. — Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2020