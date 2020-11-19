В сборной России прокомментировали травмы Джикии, Дивеева и Соболева

Как говорится в сообщении, что у 21-летнего Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Сегодня он пройдет дообследование в расположении ЦСКА.
Что касается 26-летнего Джикии, то футболист «Спартака» в конце вчерашнего матча почувствовал дискомфорт в мышцах бедра. Сегодня он также пройдет дополнительное обследование.
23-летний Соболев не принял участие в игре из-за возникшей блокады коленного сустава. В настоящее время нападающий не испытывает лимитирующего дискомфорта.
В нынешнем розыгрыше Лиги наций подопечные Черчесова набрали восемь очков и заняли второе место в турнирной таблице своей группы, уступив лидерство Венгрии в шестом туре.
1️⃣ У Игоря Дивеева подозрение на перелом носа и сотрясение мозга. Сегодня он пройдёт дообследование в расположении клуба, после которого медицинский штаб ЦСКА примет решение о тактике и сроках лечения игрока.— Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2020
2️⃣ Георгий Джикия в конце матча почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, он также сегодня должен пройти обследование. Надеемся, что ничего серьёзного у защитника выявлено не будет, тем более, что Джикия с капитанской повязкой доиграл матч до последней секунды.— Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2020
3️⃣ Александр Соболев был включён в заявку на матч, но участия в нём не принял. Это связано с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку. Вставая с кресла, игрок почувствовал дискомфорт.— Сборная России (@TeamRussia) November 19, 2020