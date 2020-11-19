ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 ноября 17:21

Хосеп Гвардиола: Горжусь успехами в «Манчестер Сити»

49-летний специалист продлил соглашение до июня 2023 года.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал продление контракта с клубом.

Напомним, что испанский наставник останется в английской команде до 30 июня 2023 года.

– С тех пор, как я нахожусь в команде, я всегда чувствовал себя желанным гостем в клубе и в самом Манчестере – от игроков, персонала, болельщиков, людей. С тех пор мы вместе многого достигли, выиграли большое количество игр и трофеев. Все мы очень гордимся этими успехами, – цитирует тренера официальный сайт «горожан».

Напомним, что Гвардиола возглавляет «Сити» с июля 2016-го. Под его руководством клуб стал обладателем восьми трофеев, в том числе дважды побеждал в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне «Ман Сити» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в семи стартовых турах.

.

источник: ФК «Манчестер Сити»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Как вести себя в случае аварии?Молодёжная сборная сыграла вничью в СловенииЭвакуировали машину: куда звонить, что делатьЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейна«Включи голову!»: жене Дзюбы объяснили последствия разводаРазгром сборной России от Сербии: последовала реакция Кремля
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Полное расписание Евро-2020
После того как в четверг были сыграны стыковые матчи, появилось и полное расписание всех матчей.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.
Управляй игрой. Что тренеры делают в перерыве и можно ли на этом заработать?
ЦСКА и «Спартак» ворвались в тройку лидеров РПЛ. И как показывают наши подсчеты, во многом это произошло за счет грамотной работы тренерских штабов в перерыве.
«Претензии к каждому». Эксперты и журналисты критикуют «Спартак» за провал в Екатеринбурге
Спартаковским болельщикам остается верить в Валеру - тому играть против ЦСКА.
И снова о футбольных правилах. Иногда рукой можно. Но только если случайно
УЕФА просит разрешить футболистам случайно играть рукой.
Обмануть нас хотел. Вилков — всё. Больше судить не будет
Есть важная причина сегодняшнего провала русского футбола. Это наши судьи. Без персоналий - в России судят отвратительно.
Минус четыре года для российского спорта? Или всё-таки нет?
Спортивный арбитраж в Лозанне вынесет приговор России до конца года
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика