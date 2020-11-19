Хосеп Гвардиола: Горжусь успехами в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал продление контракта с клубом.

Напомним, что испанский наставник останется в английской команде до 30 июня 2023 года.

– С тех пор, как я нахожусь в команде, я всегда чувствовал себя желанным гостем в клубе и в самом Манчестере – от игроков, персонала, болельщиков, людей. С тех пор мы вместе многого достигли, выиграли большое количество игр и трофеев. Все мы очень гордимся этими успехами, – цитирует тренера официальный сайт «горожан».

Напомним, что Гвардиола возглавляет «Сити» с июля 2016-го. Под его руководством клуб стал обладателем восьми трофеев, в том числе дважды побеждал в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне «Ман Сити» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в семи стартовых турах.