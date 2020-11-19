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19 ноября 19:26

Гаджи Гаджиев: Мы не можем говорить, что Заболотный - нападающий номер один в сборной России

Российский тренер поделился мнением об игре форварда сборной России Антона Заболотного в матче с командой Сербии (0:5).

- Заболотного взяли в сборную, потому что он отметился не одним и не двумя хорошими голами. Здесь у него также были моменты. Причём в создании одного из них он принял активное участие, классно сыграв на опережение. Антон находился в хорошей физической форме, был активен, перемещался, цеплялся за мячи. Но мы не можем говорить, что он — нападающий номер один в сборной России, - приводит слова Гаджиева RT.

В нынешнем розыгрыше Лиги наций подопечные Черчесова набрали восемь очков и заняли второе место в турнирной таблице своей группы, уступив лидерство команде Венгрии.

источник: «RT на русском»
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