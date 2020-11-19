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19 ноября 19:41

Гаджи Гаджиев: Играть как бразильцы мы никогда не будем

Российский тренер рассказал, как в 1960-х годах российских футболистов пытались сделать похожими на бразильцев по манере игры.

- Вспомним период с 1958 по 1962 год. Гавриил Качалин говорил, что мы должны играть в нагнетательном темпе, а футбол должен быть комбинационный, коллективный. Следовательно, в его основе лежали физическая готовность и командные взаимодействия. А потом в стране стали говорить, что у советских игроков должна быть такая же техника, как у пентакампеонов. Мы начали смещать акценты — и что получилось? Ничего. Играть как бразильцы мы никогда не будем, - приводит слова Гаджиева RT.

Напомним, что в среду сборная России уступила Сербии в Белграде со счетом 0:5, потерпев самое крупное поражение за последние 16 лет.

источник: «RT на русском»
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