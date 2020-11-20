Дмитрий Губерниев: Говорить об увольнении Черчесова преждевременно

- Я сейчас все равно считаю, что говорить об увольнении Черчесова преждевременно. Скандалы в любом случае пойдут, но это 21 век, открытое общество, поэтому пусть скандалят, ничего страшного в этом нет. Есть люди, которые все успевают на земле. И хорошо заниматься своим делом, и в публичном поле устраивать разные, в том числе поругательные истории, но в спорте определяющим является результат. Самый главный матч года сборная России не просто провалила, а провалила позорно. Мы это видели вчера против соперника, которому ничего не надо было. Тем более, что ключевые игроки у них отсутствовали, - приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Напомним, что осле поражения от команды Сербии сборная России опустилась на второе место в группе 3 Лиги B. Победителями группы стали венгры, которые в параллельном матче обыграли Турцию со счетом 2:0. Они вышли в Лигу A. Сербы заняли третье место, а турки – четвертое.