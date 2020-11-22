Валерий Карпин: Не самый лучший матч «Ростова». Работы с новичками непочатый край

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в выездном матче против «Рубина» в 15-м туре чемпионата России.
Ростовчане выиграли в Казани 2:0, а оба мяча забил Хорен Байрамян.
«Не сказал бы, что получилось все, – отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». – В первые минут 20 было все хорошо, кроме последнего паса. Из-за травмы Хасимото какое-то время играли вдесятером. Во втором тайме игра была более-менее. Не самый лучший матч. Работы с новичками непочатый край, они пока не вписались. Погода? Мы в таких условиях играем не первый год, условия одинаковые для всех».
«Ростов» занимает пятое место, набрав 26 очков. 28 ноября команда Карпина примет «Динамо».
источник: Телеканал «Матч Премьер»