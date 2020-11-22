«Удинезе» дома обыграл «Дженоа»

В восьмом туре чемпионата Италии «Удинезе» обыграл «Дженоа» с результатом 1:0.
На 34-й минуте отличился полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль после передачи своего соотечественника Роберто Перейры.
В концовке на четвертой добавленной минуте второго тайма форвард генуэзцев Джанлука Скамакка направил мяч в ворота хозяев, однако при помощи VAR гол аннулировали из-за офсайда.
За протест голкипер гостей Маттиа Перин получил красную карточку (90+7).
Бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, выступающий за «Дженоа», вышел на замену на 68-й минуте вместо Горана Пандева.