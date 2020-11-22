Леонид Слуцкий: Понимали, что игра с «Ростовом» пойдет до забитого мяча

Главный тренер «Рубина» прокомментировал поражение в домашнем матче против «Ростова» (0:2).

- В условиях кадровой ограниченности мы прекрасно понимали, что вряд ли наверно удастся какая-то сверхвыстроенная системная игра. Поэтому основной упор был сделан на то, что необходимо сыграть максимально правильно.

Несмотря на перестроения в оборонительных позициях, тем не менее, я считаю, что мы вполне могли нормально хорошо обороняться. Понимали, что игра пойдет скорее всего до ошибки, до эпизода с пропущенным или забитым мячом. Вторую игру подряд, к сожалению, этот первый мяч, эту ошибку допускаем мы, - передает слова Сулцкого пресс-служба «Рубина».

После этой игры «Рубин», имея в активе 21 очко, расположился на десятом месте. В следующем туре казанская команда сыграет на своем поле с ЦСКА.