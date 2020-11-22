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22 ноября 22:29

Антонио Конте: Хочу увидеть у игроков «Интера» ярость и огонь, которые видел в прошлом сезоне

Главный тренер «Интера» подвел итоги домашнего матча с «Торино» (4:2).

- Я хочу увидеть у игроков решимость, ярость и огонь, которые я видел в прошлом сезоне. Пока что мы многое из этого потеряли. Мы должны быть готовы засучить рукава и бороться за каждый результат. Мне нужно, чтобы ребята чувствовали этот фурор даже в туннеле, выходящем на поле, а пока у нас этого нет. Это хорошая команда, но они должны понимать важность такого отношения.

Мне не понравился первый тайм, потому что мы практически не играли. Я надеюсь, что это послужит тревожным сигналом. Что изменилось в последние полчаса встречи, так это жестокость нашего прессинга. Если вы будете давить медленно, это ничего не даст. Нужна злость, желание отработать и сразу вернуть мяч обратно. После этого мы забили четыре мяча и могли бы забить еще несколько, - цитирует Конте Football Italia со ссылкой DAZN.

После этой игры «Интер» набрал 15 очков в восьми матчах чемпионата и расположился на пятом месте в турнирной таблице, «Торино», имея в активе пять очков, занимает 18-ю строчку. В следующем туре клуб из Милана сыграет на выезде против «Сассуоло», а туринская команда встретится дома с «Сампдорией».

источник: Football Italia
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