Валерий Карпин: Результат, показанный «Ростовом» в первом круге, более чем приемлем

- Честно говоря, не буду лукавить, скажу, что да. В наших реалиях, в которых мы прожили сейчас октябрь месяц с нашими всеми потерями опытных игроков. Но мы живем в наших реалиях, приходится делать такие вещи. Поэтому результат, который команда показала в первом круге, наверное, более чем приемлем. Скажу, что не ожидал, - приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Напомним, что после 15 туров «Ростов» набрал 26 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. Лидирует в чемпионате ЦСКА, на счету которого 32 очка.

В следующем туре «Ростов» на своем поле сыграет против «Динамо».