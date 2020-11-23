«Валенсия» на выезде не смогла обыграть «Алавес»

Футболисты «Валенсии» сыграли вничью с «Алавесом» в гостевом матче десятого тура чемпионата Испании.

Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Химо (2-я минута) и Лукас Перес (16), у гостей отличились Ману Вальехо (72) и Уго Гильямон (77)

После этой игры «Валенсия» набрала 12 очков и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице примеры. «Алавес» с десятью очками поднялся на 14-ю строчку.