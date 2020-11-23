Рэпер Баста: Галицкий для меня – большущий пример

Рэпер Баста признался, что считает владельца «Краснодара» Сергея Галицкого примером для себя.

«Конечно, Галицкий — это вершина. Для меня он большущий пример. Хотел бы я с ним пообщаться на футбольные темы? Для меня это было бы честью. Я люблю узнавать новое — это интересно.

Я понимаю, что такое футбол. Я понимаю, кто такие предатели, которые его портят. Но я не знаю, как правильно тренировать. Моя роль — прийти и сказать: «Ребята, мы в вас верим».

Моя футбольная мечта — Лига чемпионов. Мне сейчас 40 лет, давай встретимся, когда мне будет 50. Я уверен, что все это время буду в клубе. Надеюсь, что буду заниматься СКА до конца своих дней», - цитирует рэпера «Матч ТВ».

СКА выступает в группе 1 (Юг) первенства ПФЛ. После 15 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. От лидирующего «Кубань Холдинг» СКА отстает на семь очков, имея при этом одну игру в запасе.