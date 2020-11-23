Месси не полетел в Киев на матч с «Динамо»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман определился с составом, который отправится в Киев на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Динамо», сообщает официальный твиттер клуба.
В Украину полетят 19 игроков:
- вратари: тер Стеген, Нето, Иньяки Пенья;
- защитники: Дест, Лангле, Жорди Альба, Фирпо, Мингеса;
- полузащитники: Аленья, Пьянич, Дембеле, Пуч, Коутиньо, Педри, Тринкау, Матеус Фернандес, Конрад;
- форварды: Гризманн, Брэйтуэйт.
🗒️ CONVOCATORIA— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 23, 2020
✈️ #DynamoBarça
🔵🔴 ¡Vamos #Culers! pic.twitter.com/hy2rb64FGt
Отметим, что в составе каталонцев отсутствуют капитан команды Лионель Месси, а также полузащитник Френки Де Йонг, которым предоставлен отдых.