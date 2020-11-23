Ибрагимович может пропустить около месяца из-за травмы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович выбыл из строя команды из-за повреждения, утверждает Sky Sport Italia.

Сообщается, что в матче восьмого тура чемпионата Италии против «Наполи» (3:1) 39-летний швед получил мышечную травму левого бедра и был заменен на 79-й минуте встречи.

По предварительным оценкам, футболист может пропустить около трех-четырех недель. Более точные сроки восстановления станут известны после углубленного обследования.

Напомним, что в игре с неаполитанцами Ибрагимович стал автором дубля. В нынешнем сезоне на его счету 11 голов и два ассиста в 10 матчах.