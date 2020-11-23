«Уфа» – «Химки». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Химок» на матч 15-го тура Российской Премьер-лиги.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Никитин, Плиев, Йокич, Камилов, Кротов, Жамалетдинов, Фольмер, Андрич.
Запасные: Чернов, Шафинский, Морозов, Аликин, Сысуев, Карп, Голубев, Мрзляк, Бородин, Алиев, Данченко, Алибеков.
«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Тихий, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Мурнин, Алиев, Корян, Липовой, Куат, Камышев, Могилевец, Тихонов, Долгов.