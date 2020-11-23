«Тоттенхэм» вступает в гонку за защитника «Вильярреала» Торреса

«Тоттенхэм» рассматривает вариант с покупкой центрального защитника «Вильярреала» Пау Торреса.
Как утверждает Don Balon, руководство «шпор» предпримет попытку приобрести 23-летнего испанца в зимнее трансферное окно. Помимо лондонцев, футболистом интересуются «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
Торрес является воспитанником академии «Вильярреала». В общей сложности он принял участие в 54 матчах команды, забил три гола и сделал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает защитника в 40 миллионов евро.
источник: Don Balon