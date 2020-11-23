Сергей Семак: Должны сконцентрироваться, чтобы добиться победы в завтрашнем матче с «Лацио»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожидания от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Лацио».

- Самый важный матч - следующий. На данный момент есть только один матч, о котором мы думаем. Все, что должны делать, - сконцентрироваться, чтобы добиться победы в завтрашнем матче, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Встреча состоится в ближайший вторник, 24 ноября, в Риме и начнется в 23:00 по московскому времени.

Добавим, что в матче первого круга, который прошел в Санкт-Петербурге, «Лацио» и «Зенит» сыграли вничью – 1:1.