Денис Глушаков: В Уфе всегда тяжело, чтобы выиграть, нужна полная самоотдача

Полузащитник «Химок» подвел итоги матча 15-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:1).

«В Уфе всегда тяжело. Чтобы выиграть, нужна полная самоотдача. Плюс в это время года - ветер, мороз, вот это вот все. Так что это трудная победа, плюс три очка, идем дальше», - написал Глушаков в своем инстаграме.

После этой игры «Химки» набрали 15 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, покинув зону стыковых матчей. В следующем туре подмосковная команда на своем поле встретится с «Краснодаром».