Роман Терюшков: Концовка матча с «Уфой» выдалась валидольной

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился впечатлениями от матча 15-го тура чемпионата России между «Химками» и «Уфой» (2:1)

- Игра была тяжелой, команда отдала мяч сопернику, но выполнила установку на игру, забила два мяча. «Уфа» во втором тайме показала, что рано ее списывать со счетов - играла интересно и агрессивно. Концовка матча выдалась валидольной, но наши ребята выстояли, - передает слова Терюшкова «РИА Новости».

После этой игры «Химки» набрали 15 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, покинув зону стыковых матчей. В следующем туре подмосковная команда на своем поле встретится с «Краснодаром».