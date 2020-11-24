«Вулверхэмптон» на своем поле не смог обыграть «Саутгемптон»

Футболисты «Вулверхэмптона» сыграли вничью с «Саутгемптоном» в домашнем матче девятого тура чемпионата Англии.
Встреча прошла на стадионе «Молине» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Тео Уолкотт (58-я минута), у хозяев поля отличился Педру Нету (75).
После этой игры «Вулверхэмптон» набрал 14 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Саутгемптон» с 17 очками занимает пятое место.
АПЛ
9-й тур
«Вулверхэмптон» – «Саутгемптон» – 1:1 (0:0)
Голы: Нету, 75 – Уолкотт, 58.