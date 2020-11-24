Юрий Лодыгин: «Лацио» и «Зенит» поборются за второе место в группе

Бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов между клубом из Санкт-Петербурга и «Лацио».

- Это будет равный и интересный матч, вероятно, с большим количеством голов. «Зенит» может выиграть на «Олимпико», он будет вынужден играть на победу, у них не так много альтернатив. Мы знаем, что «Лацио» в последние годы не был главным действующим лицом в Лиге чемпионов, но в чемпионате всегда выступал успешно, порой даже приближаясь к Скудетто. Победит тот, кто сделает меньше ошибок.

Ожидал, что «Зенит» после трех туров будет в лучшем положении. Победа «Брюгге» в России изменила расклады в группе, но команда Семака обладает качествами, по крайней мере, для того, чтобы квалифицироваться в Лигу Европы. На данный момент я считаю, что дортмундская «Боруссия» займет первое место, а за второе борются «Лацио» и «Зенит», - приводит слова Лодыгина пресс-служба «Лацио».

Встреча состоится 24 ноября в Риме и начнется в 23:00 по московскому времени. В матче первого круга, который прошел в Санкт-Петербурге, «Лацио» и «Зенит» сыграли вничью – 1:1.