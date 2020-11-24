Томас Тухель: Неймар – ключевой игрок для «ПСЖ», он сыграет против «Лейпцига» с первых минут

– Мы будем играть только на победу. В каком-то смысле в игре с «Лейпцигом» нас ожидает финал группового этапа. Я надеюсь, что будем играть смело и постоянно пытать искать возможности забить мяч, не вжимаясь к своим воротам.

Я не исключаю вариант, при котором вместо 4-4-2 мы будем использовать схему 4-3-3. Так мы уже играли против немецкого клуба в прошлом розыгрыше ЛЧ.

Неймар является нашим ключевым игроком. Физически он не готов на сто процентов, но начнет матч с «Лейпцигом» в старте, – цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч между команда состоится сегодня, 24 ноября. Начало встречи – в 23:00 мск. После трех туров парижане набрали три очка и занимают третье место в группе. «Быки» идут на второй строчке с шестью очками.