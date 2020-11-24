Экс-полузащитник «Барселоны» и «Милана» Халилович стал игроком «Бирмингема»

Отмечается, что соглашение 24-летнего хавбека с командой рассчитано до 30 июня 2021 года. Игрок будет выступать под 35-м номером.

Халилович является воспитанником академии загребского «Динамо» – за клуб он провел 61 матч, забил восемь голов и отдал четыре ассиста. Также он выступал за «Барселону» и «Милан», проведя в общей сложности за эти коллективы четыре встречи.

В составе сборной Хорватии полузащитник принял участие в десяти играх.

После 12 туров Чемпионшипа «Бирмингем» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.