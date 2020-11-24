Дмитрий Радченко: Уверен, что «Зенит» будет строить игру с «Лацио» с прицелом на победу

– Если команда хочет еще побороться за выход из группы, то в матче с «Лацио» нужна только победа. У питерцев сегодня стоит только одна задача. Уверен, тренерский штаб будет строить игру в Италии именно с прицелом на три очка.

У «Лацио» можно побеждать за счет очень агрессивной игры. Если все выложатся на 100%, то «Зенит» способен победить. Не за счет каких-то тактических действий, а именно благодаря самоотдаче на поле, – цитируют Радченко «Известия».

Встреча между «Лацио» и «Зенитом» состоится сегодня, 24 ноября. Начало – в 23:00 мск. После трех туров подопечные Сергея Семака занимают четвертое место, набрав одно очко. Его соперник с пятью очками идет на второй строчке.