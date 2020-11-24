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24 ноября 08:40

Максим Деменко: «Краснодар» еще может побороться за попадание в плей-офф Лиги Европы

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча южан против «Севильей» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Радует, что важные игроки «Краснодара» возвращаются в строй. Плюс победа над «Тамбовом» должна раскрепостить ребят. С другой стороны, краснодарцы еще могут побороться за попадание в плей-офф Лиги Европы, поэтому играть «шашки наголо» тоже не стоит. Мне кажется, что будет равная борьба и «быкам» вполне по силам порадовать своих болельщиков, – цитируют Деменко «Известия».

Встреча между командами состоится сегодня, 24 ноября. Начало игры – в 20:55 мск. После трех туров подопечные Мурада Мусаева занимают третье место в таблице группы E, набрав одно очко.

источник: «Известия»
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