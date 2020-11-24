Джан Пьеро Гасперини: Сейчас «Ливерпуль» переживает свой лучший момент в нынешнем сезоне

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

– Честно говоря, победа над таким соперником, как «Ливерпуль», была бы большим удовольствием для нас. Я видел их игру против «Лестера» (3:0). Мне показалось, что сейчас они переживают свой лучший момент в нынешнем сезоне. Хороший результат на «Энфилде» был бы очень важен для моей команды в Лиге чемпионов, – цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

Встреча между командами состоится завтра, 25 ноября. После трех туров «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице, набрав четыре очка.