Оле-Гуннар Сульшер: В игре с «Истанбулом» мы должны прибавить в плане концентрации

– Соперник является действующим чемпионом Турции, так что игра против них будет непростой. По сравнению с предыдущей встречей мы должны прибавить в плане концентрации и быть более дисциплинированными. Возможно нам понадобится набрать 10 или 12 очков для того, чтобы выйти в плей-офф турнира. Поэтому нам очень важно одержать победу над «Истанбулом», – цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.

Встреча между командами состоится сегодня в 23:00 мск. После трех игр английский клуб занимает первое место в группе H, набрав шесть очков. В прошлом туре «МЮ» уступил «Истанбулу» в Турции со счетом 1:2.