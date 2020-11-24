Кейн является трансферной целью «Манчестер Сити»

По информации The Independent, в покупке 27-летнего англичанина заинтересован лично главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, считающий футболиста идеальным вариантом усиления атакующей линии команды.

Отмечается, что форвард может рассмотреть вариант со сменой клуба, если в этом сезоне лондонцы останутся без трофеев.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил 13 голов и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро.