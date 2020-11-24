Форвард «Сибири» Романцев признан лучшим игроком дня в КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о том, что нападающий «Сибири» Данил Романцев стал лучшим игроком по итогам дня.

Отметим, что во вчерашней игре с ЦСКА (5:1) 27-летний россиянин стал автором гола и двух ассистов. В общей сложности на счету форварда 11 (5+6) очков по системе «гол+пас».

Благодаря победе над армейцами новосибирский клуб набрал 27 очков и расположился на седьмой строчке турнирной таблице Восточной конференции.