Арбитры Матюнин и Качанов временно отстранены от работы

Бригады российских футбольных судей во главе с Максимом Матюниным и Алексеем Качановым временно отстранены от работы, сообщает ТАСС.

«В отношении судей Максима Матюнина и Алексея Качанова и их бригад проводится служебная проверка, на время которой они отстранены от назначений на игры», - рассказали агентству в службе коммуникаций РФС.

Ранее телеграм-каналы Baza и «Мутко против» сообщали, что Матюнин и Качанов были допрошены полицией по делу об организации договорных матчей. Оба арбитра могут стать фигурантами уголовных дел.