Иско хочет покинуть «Реал»

Футбольный агент Франсиско Аларкон, представляющий интересы полузащитника «Реала» Иско, подтвердил, что его подопечный хочет покинуть мадридский клуб.

«Сейчас у нас нет предложений, но Иско хочет попробовать себя в другом чемпионате. Но не будет проблемой, если он останется в «Реале», - цитирует агента As.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан не заинтересован в услугах полузащитника и предложил ему искать новую команду. В текущем сезоне Иско провел за «Реал» лишь семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.