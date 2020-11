Защитник «Баварии» Дэвис приступил к индивидуальным тренировкам после травмы

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис приступил к индивидуальным тренировкам после травмы лодыжки.

Пресс-служба мюнхенского клуба сообщает, что 20-летний футболист завершил первый этап восстановления. Точные сроки возвращения канадца в строй неизвестны.

