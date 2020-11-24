Защитник «Баварии» Дэвис приступил к индивидуальным тренировкам после травмы

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис приступил к индивидуальным тренировкам после травмы лодыжки.
Пресс-служба мюнхенского клуба сообщает, что 20-летний футболист завершил первый этап восстановления. Точные сроки возвращения канадца в строй неизвестны.
💪 @AlphonsoDavies will train individually for the coming days.— FC Bayern English (@FCBayernEN) November 24, 2020
More ℹ️ https://t.co/tveDSIDBDC#FCBayern #MiaSanMia
Дэвис получил разрыв связок лодыжки 24 октября в матче чемпионата Германии против «Айнтрахта» (5:0). В текущем сезоне защитник провел за «Баварию» восемь матчей и отметился одной результативной передачей.