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24 ноября 15:52
автор: Юрий Нечаев

Владельцы «Манчестер Сити» разработали 10-летний план развития карьеры Месси

Контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до июня 2021 года.

«Манчестер Сити» не оставляет надежд подписать контракт с Лионелем Месси.

По информации The Times, руководство английского клуба разработало 10-летний план развития карьеры аргентинца.

Предполагается, что Месси перейдет в «Сити» следующим летом. После нескольких сезонов в составе «горожан» он сможет продолжить карьеру в одном из клубов, которым также владеет City Football Group – в «Ломмеле» (Бельгия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Иокогаме Маринос» (Япония), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Жироне» (Испания) или «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай).

После завершения игровой карьеры Лео должен стать всемирным послом «Манчестер Сити».

Напомним, 33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». За основную команду каталонцев он дебютировал в 2004 году. Всего в составе сине-гранатовых он провел 742 матча, в которых забил 640 голов и отдал 282 результативные передачи.

Вместе с «Барсой» Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, 10 раз - чемпионат Испании и шесть раз - Кубок страны. Аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча».

источник: The Times
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