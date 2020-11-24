Бывший защитник «Зенита» Гарай может перейти в «Барселону»

«Барселона» рассматривает возможность подписания контракта с аргентинским центральным защитником Эсекьелем Гараем, сообщает издание As.

Каталонцы видят в 34-летнем аргентинце, имеющим опыт выступления в чемпионате Испании, замену Жерару Пике, который выбыл из строя на несколько месяцев из-за травмы.

Напомним, с 2014 по 2016 год Гарай выступал за «Зенит», выиграв с питерским клубом чемпионат России. Из Санкт-Петербурга аргентинец перебрался в «Валенсию», за которую играл до июля 2020 года.

В настоящий момент футболист является свободным агентом.