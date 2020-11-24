Лукас Окампос: «Севилья» приехала в Россию не отбывать номер, а выигрывать

Нападающий «Севильи» Лукас Окампос поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».

«Уверен, что настрой у нашего соперника сегодня будет запредельный. Перед своими зрителями и после поражения в Испании «Краснодар» теперь обязан побеждать. Однако мы приехали в Россию не отбывать номер, а выигрывать. Независимо от статуса соперника, наша цель всегда одна - победа. Сегодня предстоит трудный матч, но я уверен, что «Севилья» сможет взять три очка», - цитирует Окампоса пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча «Краснодар» - «Севилья» состоится сегодня, 24 ноября. Начало матча в 20:55 мск.

После трех туров в группе Е Лиги чемпионов лидируют «Челси» и «Севилья», набравшие по семь очков. У «Краснодара» и «Ренна» - по одному.

Добавим, что в матче первого круга в Испании «быки» уступили своему сегодняшнему сопернику со счетом 2:3.