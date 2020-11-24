Салах готов сыграть против «Аталанты» в Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, переболевший коронавирусом, готов сыграть в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Мо очень хорошо тренировался с командой. Все тесты были отрицательными, поэтому, если ничего не изменится, он доступен», — цитирует Daily Mail главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.

Напомним, нападающий сдал положительный тест 13 ноября, находясь в расположении сборной Египта.

В текущем сезоне Салах провел за английский клуб 13 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

Добавим, что «Ливерпуль» примет «Аталанту» 25 ноября. Встреча начнется в 23:00 мск.