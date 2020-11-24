Юлиан Нагельсманн: Рассуждая о «ПСЖ», неизбежно уделяешь повышенное внимание Неймару и Мбаппе

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Рассуждая о «ПСЖ», неизбежно уделяешь повышенное внимание Неймару и Килиану Мбаппе. Мы определенно хотим, чтобы они думали о матче, как о финале, о чем они и говорили», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Соперники встретятся сегодня, 24 ноября, в Париже. Встреча начнется в 23:00 мск.

После трех туров в группе Н лидируют «Манчестер Юнайтед» и «РБ Лейпциг», набравшие по шесть очков. У «ПСЖ» и «Истанбула» - по три.

Добавим, что в первом круге «РБ Лейпциг» переиграл парижский клуб со счетом 2:1.