Фрэнк Лэмпард: Расписание «Челси» - это жесть

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ренна» посетовал на календарь.

«Я изучил расписание, это жесть. В «боксинг дэй» мы играем с «Арсеналом», а спустя пару дней еще матч. Надо постараться обыграть «Ренн», потому что если мы гарантируем себе путевку в следующий раунд, можно будет дать кому-то отдохнуть. В любом случае, даже при ротации состава, мы хотим занять в группе первое место.

Я рад нашей победной серии. Надо сохранить эти приятные ощущения, но настрой еще важнее. Одержать шесть побед было бы здорово, однако мы не должны опускаться ниже заданного уровня. «Ренн» - хорошая команда», - цитирует наставника лондонцев пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Ренн» и «Челси» встретятся сегодня, 24 ноября, во Франции.

После трех туров в группе Е Лиги чемпионов лидируют «аристократы» и испанская «Севилья», набравшие по семь очков. В активе «Краснодара» и «Ренна» по одному.