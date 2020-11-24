Черчесов оценил прогресс сборной России после домашнего чемпионата мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что команда добилась значительного прогресса после домашнего чемпионата мира.

«После чемпионата мира был ли прогресс? Мы прошли весь отборочный цикл Евро-2020 ровно, без каких-либо срывов. Мы забили много мячей. Сделали некоторые перестановки, привели новых игроков.

Прогресс был в том, что стадионы были полные. Инерция чемпионата мира? Конечно, но мы же все ее сделали, а не кто-то другой», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате мира-2018 сборная России дошла до 1/4 финала, добившись лучшего результата в истории.

В отборочном турнире к Евро-2020 россияне заняли второе место в группе, дважды проиграв лишь сборной Бельгии.