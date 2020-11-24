Мусаев - перед матчем с «Севильей»: Сейчас состояние «Краснодара» намного лучше

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии команды перед матчем Лиги чемпионов против «Севильи».

«Сейчас состояние у нас гораздо лучше. Многие ребята добавились из числа тех, кто не мог принимать участие в играх. Правда, их состояние не оптимально, но скамейка стала длиннее. Что касается Сафонова, то это потеря. Вандерсон мало провел в общей группе, но минут на 30-40 он готов.

Что касается важности встречи, то на меня она не давит. Такие игры редки — приезжает большой соперник. Мы к этому долго шли. Должны показать свою игру. Мы в состоянии боевой готовности», - сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, встреча «Краснодар» - «Севилья» состоится сегодня, 24 ноября. Начало матча в 20:55 мск.

После трех туров в группе Е Лиги чемпионов лидируют «Челси» и «Севилья», набравшие по семь очков. У «Краснодара» и «Ренна» - по одному.