Хулен Лопетеги: «Севилье» нужно показать свои лучшие качества, чтобы обыграть «Краснодар»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги уверен, что его команду ждет тяжелый матч против «Краснодара» в Лиге чемпионов.

«У нас достаточно потерь. Кого-то потеряли из-за ковида, кого-то — из-за травм, кого-то — из-за дисквалификации. Нужно сыграть максимально сконцентрировано. Это будет сложная игра высокого уровня. И она не будет похожа на тот матч, который был в Севилье. Нам нужно показать свои лучшие качества, чтобы набрать три очка», - сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, встреча «Краснодар» - «Севилья» состоится сегодня, 24 ноября. Начало матча в 20:55 мск.

После трех туров в группе Е Лиги чемпионов лидируют «Челси» и «Севилья», набравшие по семь очков. У «Краснодара» и «Ренна» - по одному.

Добавим, что в матче первого круга в Испании «быки» уступили своему сегодняшнему сопернику со счетом 2:3.