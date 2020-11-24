«Лацио» - «Зенит». Малком и Дзюба выйдут на поле в стартовом составе

«Лацио» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Лацио»: Рейна, Габаррон, Худт, Ачерби, Лаццари, Пароло, Лукас Лейва, Луис Альберто, Марушич, Иммобиле, Корреа.
Запасные: Стракоша, Фурланетто, Луис Фелипе, Перейра, Андерсон, Армини, Кайседо, Раду, Катальди, Акпа-Акпро, Муричи, Фарес.
«Зенит»: Кержаков, Жирков, Ракицкий, Ловрен, Мостовой, Дуглас Сантос, Барроис, Кузяев, Малком, Ерохин, Дзюба.
Запасные: Васютин, Лунев, Азмун, Дриусси, Сутормин, Мусаев, Прохин, Шамкин.
Матч первого круга, который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился вничью 1:1.