Гол Жиру принес «Челси» победу на «Ренном»

Футболисты «Челси» переиграли «Ренн» в выездном матче четвертого тура группового Лиги чемпионов.

Встреча прошла во Франции на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба, в составе которого голами отметились Каллум Хадсон-Одои (22-я минута) и Оливье Жиру (90+1), у французской команды отличился Серу Гирасси (85).

Отметим, что английский клуб гарантировал себе выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

После этой игры «Челси» набрал десять очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу группы Е. «Ренн», потерпев третье поражение, с одним очком занимает последнее место.

В следующем матче «Челси» в гостях сыграет против «Севильи», а «Ренн» на выезде встретится с «Краснодаром».