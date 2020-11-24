«Краснодар» проиграл «Севилье» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Футболисты «Краснодара» проиграли «Севилье» в домашнем матче четвертого тура группового Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:1. В составе российской команды голом отметился Вандерсон (56-я минута), у испанского клуба отличились Иван Ракитич (4) и Мунир Эль-Хаддади (90+5).

После этой игры «Краснодар», имея в активе одно очко после четырех матчей, расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы Е, «Севилья» с десятью очками занимает второе место.

Отметим, что победа в матче с «Краснодаром» гарантировала испанскому клубу выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет против «Ренна», а «Севилья» на своем поле встретится с «Челси».