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24 ноября 22:52

«Краснодар» проиграл «Севилье» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

В параллельном матче «Челси» на выезде переиграл «Ренн» со счетом 2:1.

Футболисты «Краснодара» проиграли «Севилье» в домашнем матче четвертого тура группового Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 2:1. В составе российской команды голом отметился Вандерсон (56-я минута), у испанского клуба отличились Иван Ракитич (4) и Мунир Эль-Хаддади (90+5).

После этой игры «Краснодар», имея в активе одно очко после четырех матчей, расположился на третьей строчке в турнирной таблице группы Е, «Севилья» с десятью очками занимает второе место.

Отметим, что победа в матче с «Краснодаром» гарантировала испанскому клубу выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет против «Ренна», а «Севилья» на своем поле встретится с «Челси».

Лига чемпионов
Группа Е
4-й тур

«Краснодар» – «Севилья» – 1:2 (0:1)

Голы: Вандерсон, 56. – Ракитич, 4. Эль-Хаддади, 90+5.

Турнирное положение:

  1. «Челси» – 10
  2. «Севилья» – 10
  3. «Краснодар» – 1
  4. «Ренн» – 1

источник: «Советский спорт»
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