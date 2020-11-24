Генич взял на себя вину за поражение «Краснодара» в матче с «Севильей»

Во вторник состоялась встреча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Севильей», завершившаяся со счетом 2:1 в пользу испанского клуба.

В компенсированное время комментатор этого матча Константин Генич при счете 1:1 порадовался, что российский клуб смог зацепить вторую ничью в Лиге чемпионов. Однако уже менее чем через минуту «Краснодар» пропустил, потерпев третье поражение подряд в групповом раунде.

- Простите, это виноват я. Бывает, что комментатор накаркает. Не надо было говорить: «Вот она, ничья», - сказал комментатор в прямом эфире «Матч ТВ».

Отметим, что победа в матче с «Краснодаром» гарантировала испанскому клубу выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет против «Ренна», а «Севилья» на своем поле встретится с «Челси».