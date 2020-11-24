Мурад Мусаев: В концовке зачем-то бросились в атаку, и «Севилья» смогла подловить нас

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал поражение команды в домашнем матче Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2).

- Очень обидное поражение. В концовке мы зачем-то большими силами бросились в атаку, и «Севилья» смогла подловить нас. В первом тайме у нас не было целостной игры. Мы не ожидали, что «Севилья» будет играть по схеме 3-5-2. Во втором тайме перестроились, стали использовать высокий прессинг, и это дало свои плоды. Жаль что в концовке мы смазали все впечатление, - приводит слова Мусаева пресс-служба УЕФА.

Отметим, что победа в матче с «Краснодаром» гарантировала испанскому клубу выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет против «Ренна», а «Севилья» на своем поле встретится с «Челси».