«Зенит» потерпел третье поражение в Лиге чемпионов, уступив «Лацио»

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» в матче 4-го тура Лиги чемпионов в Риме проиграли местному «Лацио» со счетом 1:3.

В составе итальянского клуба отличились Чиро Иммобиле (3-я минута, 55-пен) и Марко Пароло (22). У петербургского клуба гол на свой счет записал нападающий Артем Дзюба (25).

Таким образом, «Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и занимает последнее место в группе F с одним очком в активе. На третьем месте расположился «Брюгге» с 4-мя очками.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с бельгийским клубом 2 декабря, а «Боруссия» примет «Лацио» в этот же день.

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Группа F

4-й тур