Дортмундская «Боруссия» разгромила «Брюгге» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Футболисты «Боруссии» (Дортмунд) переиграли «Брюгге» в домашнем матче четвертого тура Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счетом 3:0 в пользу немецкого клуба, в составе которого голами отметились Эрлинг Холанд (18-я и 60-я минуты) и Джейдон Санчо (45).

После этой игры «Боруссия» набрала девять очков и продолжает лидировать в группе F, «Брюгге» с четырьмя очками занимает третье место.

В следующем туре немецкая команда дома сыграет против «Лацио», а бельгийский клуб на своем встретится с «Зенитом».

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Группа F

4-й тур